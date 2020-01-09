【收市總結】劉鶴赴美簽協議　中東局勢緩和　港股勁升473點

撰文：張偉倫
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港股今日大反彈。受到中東局勢穩定，以及國務院副總理劉鶴將於下周赴美簽署首階段中美貿易協議，成為大市上升動力，其中與貿易相關的股份表現理想，舜宇光學（2382）升幅逾6%。
恒生指數中午收市報28561點，升473點；國企指數收市報11281點，升201點，成交額為957.38億元。
手機設備股炒上 信利升近6%
手機設備股表現可人，舜宇收市報140.9元，升6.6%，瑞聲科技（2018）升4.4%，收市報66.4元，通達集團（0698）升6.8%，收市報0.94元，信利國際（0732）升5.9%，收市報1.26元。
出口股亦上揚，萬洲國際（0288）升5.4%，收市報8.8元，創科實業（0669）升1.7%，收市報63.55元，偉易達（0303）則逆市下跌，收市報77.25元，跌0.2%。
重磅股騰訊控股（0700）重上390元，升2.1%，友邦保險（1299）升2.1%，收市報85.6元，滙豐控股（0005）升0.9%，收市報59.85元。
金股及油股皆回落
醫藥股亦上揚，石藥集團（1093）升1.6%，收市報18.16元，中國生物製藥（1177）升2.6%，收市報10.9元，藥明生物（2269）創新高，收市報103.2元，金斯瑞生物科技（1548）升2.2%，收市報16.9元。
不過油股及金股回落，中國石油（0857）跌1%，山東黃金（1787）跌5.6%，收市報18.92元。