波音737伊朗墜毀　反映出美國製造業問題？

伊朗時間1月8日早上，烏克蘭國際航空公司一架搭載至少170人的客機在德黑蘭霍梅尼國際機場附近墜毀。分析認為，這暴露了一個關乎美國未來的大問題。

《瞭望智庫》報道，這架波音737型客機原定從霍梅尼國際機場起飛前往烏克蘭首都基輔。然而，起飛幾分鐘後，它因「技術問題」在機場附近墜毀，機上人員全部遇難。

在此前的聲明中，烏克蘭一客機在德黑蘭墜毀事故原因是引擎故障，排除恐怖襲擊可能。但烏方最新聲明稱，事故原因將由調查委員會公布，在此之前的任何聲明都不具有效力。

但本次事故一出，外界更是將矛頭直接指向波音公司。

2020年1月8日，一架載有176名乘客的烏克蘭飛機在德黑蘭霍梅尼伊瑪目機場附近墜毀，人們站在殘骸附近。（AFP）

文章表示，這反應了美國製造業的沒落。

波音對於美國的重要性不需多言，作為美國製造業在全球最為知名的代表，其快速崩塌的質量無疑也反映出美國製造業的衰落。

曾幾何時，美國製造業獨步全球，二戰期間，美國龐大的製造業轉化為驚人的軍工生產能力。

二戰結束後，美國成為當之無愧的世界第一大工業國，波音、通用汽車、克萊斯勒等響噹噹的名字成為美國製造業的代表。

製造業實力漸走下坡

然而，贏得「冷戰」勝利的美國開始大力發展金融業，製造業隨之走了下坡路。

1970年，製造業佔美國GDP的比重為35%，隨後逐步下降。儘管從奧巴馬(Barack Obama)當政開始，一直高喊「製造業迴歸美國」，但多年來，製造業在美國GDP中佔比下降的趨勢依然無法止住，2019年第二季度數據顯示，美國製造業佔GDP的比重已經跌破11%。

美國勞工部的產業人口統計數據顯示，2008年，美國從事製造業人口為1,341萬；到了2018年，製造業就業人口下降到1,269萬，預計在2028年下降到1,205萬。而在1980年，美國製造業就業人口為1,930萬。

進入21世紀以來，美國製造業電力消耗量除了在2008年至2009年經濟危機時期大幅下降之外，其餘時間基本維持在全年1萬億千瓦時左右。