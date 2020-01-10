中國債市2019年獲外資淨買入1.1萬億元人民幣

中國官方媒體指，2019年境外機構投資者淨買入中國債券突破萬億元人民幣大關。截至目前，境外機構投資者持有的中國債券已超過2萬億元（人民幣‧下同）。分析人士認為，穩步開放、利差誘人、匯率有底三大因素是外資連續增持人民幣債券的主要原因。

據《中國證券網》報道，中國外匯交易中心9日公布的數據顯示，2019年境外機構投資者買入債券3.2萬億元，賣出債券2.1萬億元，淨買入1.1萬億元。

中國債券市場吸引外資持續湧入。（VCG）

節節攀升的債券託管量也證明境外機構投資者在持續加倉。Wind數據顯示，截至2019年12月末，境外機構持有的人民幣債券規模達21,877億元，2019年全年增加4,578億元。 報道稱，外資大舉買入中國債券，利差誘人是重要動因。2019年，全球負收益債券規模一度超過17萬億美元，創下歷史新高。當歐洲被負利率債券席捲、美債收益率走低之時，中國債市收益率在主要經濟體中相對較高。2019年全年，中美10年期國債利差處於歷史高位，截至2019年12月31日超過120基點。

不斷與國際接軌的中國債市吸引了新的投資者進入。2019年，巴克萊全球綜合債券指數開啟納入在岸人民幣債券進程；摩根大通於2019年9月宣布，將於2020年2月開始在全球新興市場多元化政府債券指數中納入在岸人民幣債券。這些都成為激活境外投資人配置中國債券需求的新契機。

人民幣匯率預期趨穩也提供了投資中國債市的時間窗口。2019年8月初，人民幣兑美元匯率開啟一段貶值之旅，但9月後觸底回升，2019年末升破7元關口，緩解了外資投資人民幣資產的一大顧慮。2020年1月9日，在岸人民幣兑美元匯率收盤價報6.9311元，收盤價已連續11個交易日在6.9元至7元區間運行。

朱民稱中國債市具吸引力

清華大學國家金融研究院院長朱民此前表示，聯儲局減息預示着世界正在進入一個低通脹、低利率、低增長的時代，且可能會延續相當長時間。中國債券市場、中國利率水平變得非常有吸引力。2020年仍會是外資進入中國資本市場的「大年」。

中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚稱，隨着中國經濟規模擴大，金融對外開放格局日漸完善，中國債券市場已成為全球資本配置的重要場所。境外機構持有的中國債券餘額在持續穩步增加。在今後一段時期內，中國債券市場成為全球投資熱土的趨勢不會改變。

中金公司研報指出，中國債券是全球估值窪地，境外機構看好中國債券的配置價值，一旦時機合適，境外機構就會持續增持。該機構近期做的一項調查顯示，絕大多數接受調查的債券投資人士認為，2020年境外機構配置中國債券的力度會明顯上升，規模可能達到7,000億元甚至1萬億元以上。