【中午收市】騰訊上揚挑戰400元　惟大市欠動力僅升15點

撰文：張偉倫
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港股今日走勢反覆。美國股市在周四再創新高，帶動大市高開104點，惟高開後反覆，更一度倒掉，半日升15點。
恒生指數中午收市報28576點，升15點；國企指數中午收市報11250點，跌32點，成交額為622.79億元。
重磅股騰訊控股（0700）續獲投資者追捧，股價挑戰400元，最新報397元，升1.8%，另一大型科技股阿里巴巴（9988）創新高，中午收市報218.8元，升1.5%，美團點評（3690）升1.3%，中午收市報109.8元，小米集團（1810）升0.7%，中午收市報11.58元。
濠賭股普遍向上
濠賭股表現理想，銀河娛樂（0027）升1.7%，中午收市報61.25元，金沙中國（1928）升0.2%，中午收市報43.1元，永利澳門（1128）升1%，中午收市報20.1元。
本地銀行方面，恒生銀行（0011）升1.1%，中午收市報164.8元，中銀香港（2388）升1.1%，中午收市報27.85元，東亞銀行（0023）升0.3%，中午收市報17.58元。
地產股方面，長實集團（1113）升1%，中午收市報55.75元，新鴻基地產（0016）升0.6%，中午收市報118.9元，恒基地產（0012）升0.1%，中午收市報38元。