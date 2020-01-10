《華爾街日報》：通脹升至八年高點　令中國陷入決策困境

中國決策者無法放開手腳抵禦當前的經濟放緩，因為打開貨幣閘門所造成的價格拉動效應可能會進一步打擊消費者信心。

《華爾街日報》報道，中國國家統計局北京時間1月9日公布，2019年CPI按年上升2.9%。按全球標準衡量這一幅度相對温和，但對於中國來說則是一個挑戰。

上一次通脹率超過這一水平是在2011年，當時中國經濟發展如火如荼。相比之下，經濟學家表示，2019年中國經濟增速已降至30年來最慢。他們估計，2019年中國國內生產總值(GDP)增長6.2%。2020年，經濟放緩壓力可能會加劇，而非洲豬瘟的影響可能使豬肉價格居高不下，中東緊張局勢可能還會推高能源價格。與此同時，生產價格指數已經轉為下行。

國海證券經濟學家樊磊警告稱，雖然2019年豬肉是價格上漲的主要推動因素，但今年最大的不確定性肯定是石油。他表示，油價上漲10%可能會推動中國CPI上升0.2至0.3個百分點。

中國工業實力正消退

通脹指標還顯示，中國的工業實力正在消退，許多公司可能正在失去定價權。12月份工業價格較上年同期下降0.5%。

2019年的通脹率幾乎觸及了中國政府設定的3%的上限。這是2011年以來的最高水平，當時中國政府在全球金融危機爆發後向經濟注資，將CPI升幅推高至5.4%。

決策者並不能放開手腳抵禦當前的經濟放緩。目前不斷下滑的消費者信心已經在拖累經濟增長，而打開貨幣閘門所造成的價格拉動效應可能會進一步打擊這種信心。

中國央行在2019年11月表示，在加大力度支持經濟增長的同時將努力控制通脹預期。儘管經濟週期已呈下行趨勢，但中國央行依然保持了關鍵利率的穩定，不過央行對利率的運作方式進行了調整，經濟學家認為，這種調整形同放鬆信貸。