【直播】長和系周年晚宴　李澤鉅回應重返中國︰從來無離開過

長江集團今日﹙10日﹚舉行周年晚宴，長和系主席李澤鉅，以及資深顧問李嘉誠料會出席。過去一年，本港局勢可謂「內外交困」，李氏父子會否見傳媒發表看法，以至李澤鉅晚宴致詞內容，備受關注，《香港01》為你實時報道現場最新消息。

【18:24】日前長江基建（1038）與吉林電力（深圳﹕000875）組合營投資智慧能源項目。被問及是否重返內地拓投資時，李澤鉅指出由頭到尾集團在內地都有投資，「從來無離開過，點樣重返」。對於港燈（2638）傳有意澳門交易所上市，李澤鉅指「只係剛剛先開始申請」。

【18:20】記者追問對香港看法，李嘉誠說「今日真係唔講嘢」，並祝大家新年萬事如意，「樣樣都好」。

【18:18】李澤鉅及李嘉誠先後抵達灣仔會展現場。

【17：53】晚宴尚未開始，現場記者獲派發一本李嘉誠基金會的小冊子，封面寫著《萬變社會、不變承諾》。內頁印有李嘉誠的說話，指「謙虛見知識之博，服務彰生命之忱」。

另外，小冊子亦印有李嘉誠於2006年9月5日接受「馬康福布斯終身成就獎」的致詞，指「在華人傳統觀念中，傳宗接代是一種責任，我呼籲亞洲有能力的人士，儘管我們的政府對支持和鼓勵捐獻文化並未成熟，只要在我們心中，能視幫助建立社會的責任有如延續同樣重要，選擇捐助資產如同分配給兒女一樣，那我們今天一念之悟，將會為明年帶來很多新的希望。為此，我於1980年成立了基金會，他是我的第三個兒子，他早已擁有我不少的資產，我全心全意地愛護他，我相信基金會同仁及我的家人，定會把我的理念，通過知識教育改變命運或是以正確及高效率的方法，幫助正在深淵痛苦無助的人，把這心願延續下去。」