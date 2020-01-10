【直播】新地「同心村」過渡性房屋　象徵式1元借30萬呎農地

本港樓價高企，「上車難」已成為社會深層次矛盾。在政府及內地官媒「開聲」之下，多家發展商先後「釋出善意」，捐地或借地作社會房屋用途，本地主要發展商之一新鴻基地產（0016）最新也加入行列，午後公布一項大型社區項目，涉及過渡性房屋項目合作。

新地公布「同心村過渡性房屋」，與聖公會福利協會合作，以象徵式1元，借出位於元朗山貝路的農地，涉及30萬呎，年期最少8年，以興建1,600伙過渡性房屋，間隔為無隔間至5人單位，並名命為「同心村」。

新地借出位於元朗山貝路的農地，涉及30萬呎。﹙張浩維攝﹚

地皮毗鄰私人住宅采葉庭及映御，鄰近香港駕駛學院元朗安全駕駛中心。新地稱，上述土地目前未有任何用途，步行8至10分可抵達到元朗西鐵站，附近有小巴站，以及一所中學及小學。集團又指，山貝路農地當中的水池部分不會填平，會計劃發展成項目特色。

郭基煇︰應側重項目是否方便

新地（0016）執行董事郭基煇於會上指出，連同錦田南及古洞市中心兩幅地皮，日後可提供400個單位，三幅地合共提供2,000伙，令政府1萬個中轉房屋達標，預料最快2022年可以入伙，惠及6,000個家庭。

郭基煇回應記者提問時表示，不論借地又或捐地，不要太注重土地大小，更重要是考慮項目是否方便，例如可否解決低收入人士搵工及交通問題等，新地於整體考慮後，認為上述項目是合適的。

據新地2019年中期業績顯示，截至2018年底，集團擁有3,100萬平方呎農地，為本港持有最多農地土儲的主要發展商之一。

「同心村過渡性房屋」項目位於元朗山貝路農地，涉及30萬呎。（張浩維攝）

發展商「車輪轉」捐地或借地

回顧各大發展商的捐地計劃，新世界（0017）是最早捐地的發展商，早於去年9月的業績記者會上，突公布捐出300萬呎農地，面積相當於1.5個維園，市場嘩然。其後，行政長官林鄭月娥於施政報告稱，留意到有發展商捐出土地興建過渡性房屋，對此表示歡迎後，發展商捐地或借地行動「陸續有來」。

同年11月，本港最大農地持有發展商恒地（0012），宣布以1元向政府租出錦上路站附近的錦田江夏圍棕地，土地面積達42.8萬方呎，租用期為7年，預計可興建2,000伙過渡性房屋，目標惠及1萬個家庭，共約4萬人。

到了去年12月底，會德豐（0020）亦宣布以象徵式1元，借出大埔、屯門及東涌合共逾50萬平方呎土地，為期8年，興建2,000個過渡性房屋單位。

長實暫未「開聲」捐地

目前，主要地產商當中，暫時長實（1113）仍未「開聲」捐出土地措拖，但發言人今日回應傳媒查詢時表示，農地作房屋發展完成需時，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，集團會就這方面作出研究。

長實聲明提到，李嘉誠基金會及長江集團一直以來透過捐款方式直接支持不同的社會公益項目，歷年資深顧問李嘉誠捐出總款逾260億元，其中香港項目佔約80億元，包括上月初旗下基金會的「應急錢」，支援多個行業，累計捐出逾10億元。