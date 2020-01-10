【收市總結】港股走勢反覆　全日僅升77點

撰文：張偉倫
最後更新日期：
港股今日表現反覆。美國股市在周四創下新高，帶動大市今日高開104點，報28665點，惟已是全日高位，其後一度倒跌，最終以不足80點升幅收市。
恒生指數收市報28638點，升77點；國企指數收市報11267點，跌13點，成交額為1052.7億元。
重磅股騰訊控股（0700）今日表現理想，錄得2.2%升幅，股價與400元只差一步，收市報398.6元。阿里巴巴（9988）則再創新高，收市報218元。其他科技股方面，小米集團（1810）跌0.7%，收市報11.42元，美團點評（3690）曾升穿110元，收市報109.6元，升1.1%。
濠賭股亦獲投資者追捧，銀河娛樂（0027）升2%，收市報61.4元，金沙中國（1928）升0.8%，收市報43.35元，永利澳門（1128）升0.8%，收市報20.05元。
本地銀行股亦上揚，中銀香港（2388）升1.1%，收市報27.85元，恒生銀行（0011）收市報165元，升1.2%，大新銀行（2356）升0.4%，收市報10.68元，東亞銀行（0023）升0.2%，收市報17.56元。
收租及地產股方面，長實集團（1113）升1.2%，收市報55.85元，九龍倉置地（1997）升0.8%，收市報46.35元，新鴻基地產（0016）今日宣布借出元朗東頭農地興建過渡性房屋，收市報119元，升0.7%。