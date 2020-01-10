數據顯示特朗普關税措施失敗　美國企業損失慘重

根據對美國商務部數據的分析，自2018年2月以來，特朗普（Donald Trump）為重新架構美國最重要的貿易關係而徵收的關税已經讓美國企業損失了460億美元，而受到報復性關税打擊的美國商品出口已經大幅下降。

《路透》報道，總部位於華盛頓的諮詢公司Trade Partnership Worldwide表示，關税成本上漲的大部分(約373億美元)來自對中國輸美商品徵收的關税。該公司計算了截至2019年11月的累計關税成本，這是可獲得的最新數據。

分析顯示，在截至11月的12個月裏，受到中國和其他國家報復性關税打擊的美國商品出口較關税戰開始前的2017年下降了23%。Trade Partnership副總裁Dan Anthony表示，即使報復性關税已經取消，這些出口也沒有反彈。

1月7日公布的經季節調整的美國貿易數據顯示，11月美國整體貿易逆差收窄至逾三年低位。

中國商務部新聞發言人高峰1月9日表示，應美方邀請，中國國務院副總理劉鶴將於1月13-15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議，雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通；中方將在市場化條件下充分使用農產品關税配額，與擴大美國農產品進口並不矛盾。

作為該協議的一部分，美國將把2019年9月對價值1,200億美元的中國商品徵收的15%關税減半，但之前對價值2,500億美元的中國商品徵收的25%的關税將保持不變。

Anthony稱，在截至11月的12個月裏，受中國報復性關税影響的美國商品出口較2017年下降了26%，而未受報復性關税影響的商品出口則比2017年增加了10%。