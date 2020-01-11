特朗普稱不需要中東石油　美國怎樣實現能源獨立

美國總統特朗普（Donald Trump）稱美國不再需要中東石油引熱議，專家稱美國確已實現「石油獨立」，但仍從沙特等國進口石油。

《新京報》報道，美國總統特朗普8日針對伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地發表全國講話，他提到：「我們實現了能源獨立，美國不再需要中東石油。」此番言論引發熱議。專家稱，美國現在是世界上最大的石油生產國，實現了「石油獨立」。但也有美媒指出，事實上美國煉油廠仍在使用中東地區生產的石油。

國際能源署發佈的報告顯示，2019年6月美國一度超越沙特，成為全球最大原油出口國。根據美國能源信息局的數據，去年9月美國單月原油和石油製品出口量大於進口量。這是美國自1949年開始彙總石油進出口數字以來，首次成為石油淨出口國。

據《CNN》報道，自2015年以來，頁巖油的大量開發扭轉了美國對國外石油的依賴。自2011年以來，該國石油產量已經翻了一番，達到每天1，300萬桶，出口量達到每天300萬桶。

不過《彭博》報道指出，美國目前仍然依賴於中東石油，尤其是沙特。加拿大皇家銀行資本市場商品策略全球主管赫麗瑪·克羅夫特表示，美國產品改變了遊戲規則，「但是如果我們認為在中東地區遭遇大規模、長時間的石油斷供也毫無影響，那是不準確的，因為頁巖油不是超人，它無法應對石油短缺的危機，只有沙特具備實力來解決問題。」