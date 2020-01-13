國信中心料中國GDP增6%　調控仍有空間

中國國家信息中心經濟預測部預計，雖然今年國際環境依然複雜嚴峻，國內面臨着外圍不確定性因素影響深化，製造業經營困難等問題。但是，由於中國經濟具有超大規模性，調控政策仍有一定空間，相信2020年中國經濟仍有6%左右增長。

《中國證券報》，預計2020年規模以上工業增加值增長5.3%左右，服務業生產料增長約6.9%。人在總需求難有明顯好轉、企業效益不佳、經營成本較高等因素影響下，相信工業生產將持續波動下行。

另外，在連續多年減稅降費政策逐步顯效、房地產市場面臨調整壓力、地方政府專項建設債券有望繼續加碼並加快發行等多因素作用下，投資需求疲弱態勢有所緩解，投資增速將溫和回落，政策效果進一步顯現，預計今年固定資產投資將增長5%左右。

料今年社會消費零售增長8%

在促消費政策效應逐步顯現、就業和收入形勢總體穩定、消費短板加速補齊等有利因素支撐下，消費需求將保持總體平穩運行，超預期下拉因素有所緩解。預計2020年社會消費品零售總額有8%左右增長。因受到全球經濟延續下行及外部需求不旺影響。中國出口面臨較大壓力。

同時，國內經濟下行壓力依然較大，進口需求難以明顯改善。預計今年進口將下跌5%左右，美元計價外貿出口將下跌3%。同時又認為，去年第4季中國經濟下行壓力將有所緩釋，全年GDP增長6.2%左右，可以實現預期調控目標。