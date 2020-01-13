【中午收市】港股半日升逾200點　騰訊企穩400元　地產股上揚

撰文：張偉倫
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港股今日向29000點挑戰。受到中美雙方即將簽署首階段協議，以及美國再創新高帶動，大市高開134點，其後升幅擴大逾300點，向上挑戰29000點。
恒生指數中午收市報28874點，升235點；國企指數中午收市報11376點，升109點，成交額為592.09億元。
重磅股騰訊控股（0700）今日企穩400元，為大市上升動力，中午收市報401.2元，升0.7%，阿里巴巴（9988）今日再創上市新高，中午收市報222.4元，升2%。美團點評（3690）升3.5%，收市報113.4元，小米集團（1810）升3.2%，中午收市報11.78元。
新地股價處於120元以上
地產股亦獲得投資者追捧，新鴻基地產（0016）升2.2%，中午收市報121.6元，長實集團（1113）升1.5%，中午收市報56.7元，新世界發展（0017）升1.7%，中午收市報10.94元，恒基地產（0012）升0.7%，中午收市報38.35元。
近期表現強勢的恒安國際（1044）升5.8%，中午收市報63.05元，發盈喜的維達國際（3331）升4.9%，中午收市報16.38元，不過理文造紙（2314）跌2.1%，中午收市報5.96元。
內銀股方面，建設銀行（0939）升1.3%，中午收市報6.81元，工商銀行（1398）升1%，中午收市報5.99元，交通銀行（3328）升1.1%，中午收市報5.54元，農業銀行（1288）升0.6%，中午收市報3.39元。