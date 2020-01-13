《中時電子報》﹕台積電7納米芯片每月出貨量達11萬片

台媒稱，趁着英特爾CPU供應短缺之際，美國超威半導體公司（AMD）積極推出Zen 3架構處理器搶市場，擠下蘋果，成為成為台積電7納米第一大客戶。

台灣《中時電子報》報道，台積電為應對7納米「大爆單」的情況，已積極擴增產能。有數據顯示，2020上半年，台積電7納米每月出貨將達11萬片，主要客戶分別為蘋果、華為海思、高通、超威及聯發科。

報道稱，下半年7納米產能每月將上看14萬片，不過蘋果、華為海思轉進5納米制程，而美國超威半導體公司7納米訂單比例大幅增加，預計每月包下3萬片產能，佔比提升到21%，超車蘋果，成為台積電7納米最大客戶。

料台積電第4季收入達732億元

報道認為，美國超威半導體公司首次搶下台積電7納米最大比例產能的兩大原因，一是該公司2020年將陸續推出Zen 2和Zen 3架構處理器的全新產品，全部採用台積電7納米及7+納米制程；再者，蘋果和華為海思新一代產品轉進5納米制程。超威除了成為台積電7納米第一大客戶，未來在5納米制程上，更將持續與台積電緊密合作。

據台灣媒體報道，晶圓代工龍頭台積電日前公布了2019年12月營收狀況，單月實現營收239億元（人民幣‧下同），按年增長15%；第四季度營收為732億元，超越預期；2019全年實現營收2,470億元，再度創下歷史新高。

毛利率來看，預計在48%至50%之間，甚至突破50%。

台積電業績持續增長，源於高端智能手機以及5G手機需求強勁，以及高性能運算帶動對7nm產能需求爆滿。預計2020年業績將持續向好，有20%的增長空間。