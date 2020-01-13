中國官員：中國5G專利數佔全球逾三成

「2020中國製造論壇」於北京時間2020年1月11日在佛山市舉行。中國工業經濟聯合會會長、工業和信息化部原部長李毅中出席並演講。他在談及5G時表示，中國5G的專利數佔全球的30.3%。

李毅中表示，中國用了十幾年的時間，從2G發展到5G，速度很快，大大提高了信息產業的水平，也提高了互聯網的服務能力。如今中國在5G的專利、標準、評估許可、網絡部署都取得了階段性的成功。5G的專利數佔了全球的30.3%，因此現在底氣比較足，特朗普封鎖中國，但也繞不過中國所掌握的5G專利的30%。

中國已成為全球最大且最活躍的5G市場。（VCG）

華為擁3000件專利

李毅中強調，5G商用已經開始，首先是要做好5G的產業化，其中有兩項工作，一項是網絡基礎設施的引進。「中國要建600萬個基站，現在4G的基站是550萬，將建600萬不是把550萬個4G基站廢除，而是在550萬個的基礎上改造更新新建，大概要花1.2萬億至1.5萬億元人民幣，要用7年的時間」。第二項工作是開發5G的智能終端，最典型的5G手機。「現在十幾款都上市了，今年會有更多、更便宜，性能會更好」。

他還說，中國工業互聯網平台現在還在初級階段，現在還存在不少問題。從產業的組織來看，業界對工業互聯網的內涵和構架認識不盡統一，力量分散，各類平台水平重複。從技術層面上，中國現在工業互聯網所採用的智能設備、智能控制、通訊協議、高端工業軟件這些「命門」還掌握在別人手裏，制約了平台之間的兼容轉化和設備的互聯互通，很多接口不一樣，是封閉的。

數據顯示，在全球5G標準必要專利申請數量排行榜中，中企佔據的份額高達三成多，位居全球榜首。其中華為在全球的5G專利超過3,000件，雄居全球第一。