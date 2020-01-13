普華永道：2030年30%的工作可能會消失

普華永道亞太及大中華區主席趙柏基在亞洲金融論壇上表示，由於自動化的發展，2030年30%的工作可能會消失。

《騰訊網》報道，趙柏基表示，對於普華永道而言，在2018年亞太地區商業領袖調查當中注意到，人工智能、自動化成為這個地區超過三分之一的業務領袖在接下來的兩年時間的關注重點，意味着他們會在這些領域加大投資，在重要的數字更高，達到42%。

數字化轉型對於有些組織而言，意味着與客戶的互動放在網上，減少直面的辦公，減少人工干預，更多進行自動化的處理，對於其他企業而言，數字化轉型提供非常好的機會改變自身的業務模式，推動發展。尤其是酒店和零售行業方面特別如此。

最新調查顯示，中國5%工人未來被機器人取代。（VCG）

實際上在數字化的轉型中，84%的努力是失敗的，因為很多的公司認為數字轉型僅僅只是一個技術上的問題，而不是文化上的轉型。大多數的公司對於硬件、軟件進行了大規模的投資，但是沒有對他們的員工進行足夠的投資讓他們能夠應用這些硬件和軟件，在調查當中發現，缺乏有技能的人才始終是這些企業的重大關切。

他表示隨著自動化的出現，2030年30%的工作可能會消失，研究當中世界經濟展望表明2022年，今天500萬份存在的工作會被自動化和機器替代，這樣的角度而言，技術自動化也會創造新的工作。