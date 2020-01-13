恒指諮詢W股第二上市染藍　信安：港股未能反映新興行業潛力

港股去年雖集資規模全球第一，但港股仍以傳統板塊主導。恒指公司最新公布諮詢文件，諮詢市場是否同意恒生指數納入同股不同權及第二上市公司，近期大熱的阿里巴巴（9988）、美團（3690）和小米（1810）都憧憬染藍。

信安資金管理（亞洲）指，目前港股行業結構，未必能確切反映中國經濟增長模式，尤其是被動投資者，或無法享受新興經濟企業所帶來的資產增值潛力。

信安引述港交所數據，指中資佔港股市值比例突破七成，由2018年的67.5%，增至去年的73.3%，反映港股市場與大陸經濟關聯性較強。

金融業佔恒指比重達48%

不過，目前恒生指數當中，盈利主要來自內地的企業佔比只有55%，遠低於市場整體。而且，金融業仍是恒指當中比重最高的板塊，佔所有成份股比例達48%；新興行業佔比大概只有14%。

該行指出，隨著中國經濟轉型，新興行業在中國實體經濟中佔比愈來愈高，以包含海外上市中資股的市場基準指數MSCI China為例，權重最大的10隻股票中，新興經濟企業如阿里巴巴、騰迅、百度、京東等權重超過32%。

隨著市場發展，該行預期將有更多內地同股不同權及或第二上市公司來港上市，並多數集中新經濟行業。目前來看，在美股上市的內地企業近200家，符合港交所第二上市要求的約為30家，隨著愈來愈多的中資股回歸，市場對於投資在港第二上市公司的興趣亦有望提升，改變過往成交薄弱的情況。