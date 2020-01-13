《華爾街日報》：美中貿易戰令美國農戶遭受重創

消息稱，美中貿易戰以來，美國農戶遭受重創。汽車零部件、傢俱和機械進口商受到懲罰性關税的衝擊。全球兩大經濟體之間的投資也大幅下滑。

《華爾街日報》1月13日報道，由於中國基本上停止了大豆等美國主要出口產品的採購，美國農戶首當其衝。美國對華年度農產品出口從近年來的近250億元（美元‧下同）大幅下降，截至2019年4月的12個月降至不到70億元的低點。

美國政府向農戶提供了280億元援助，一定程度上緩解了他們的損失。美國農業部估計，2019年援助款將佔美國農業收入的三分之一。

農戶們還擔心，他們之前努力與中國達成的貿易關係可能永遠無法恢復。根據第一階段的貿易協議，農業採購現將重新啟動，目標是每年達到400億到500億元。

2019年10月14日，在美國艾奧瓦州大西洋鎮，聯合收割機在農場裏收割玉米。（新華社）

此外，美中貿易戰令外商對美國投資鋭減。外商直接投資增長在2018年初放緩至幾乎停滯的水平，2019年年中則再次走軟。

2019年第二季度和第三季度，中國對美國經濟的總投資出現收縮，這包括建設新工廠等設施投資，也包括為這些工廠採購設備。

國際投資組織（Organization For International Investment）主席麥克勒農（Nancy McLernon）表示，跨國公司在美國投資的意願普遍下降，這是個壞消息，特別是考慮到跨國公司僱傭了美國20%的製造業勞動力，還製造出美國25%的出口商品。

一些經濟學家警告說，貿易戰的影響可能需要幾年時間才會全部體現出來，特別是在大多數中國進口商品仍需要繳納美國關税的情況下。無黨派政策機構彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute For International Economics）高級研究人員鮑恩（Chad Bown）表示：「人們想在這件事上做個了結，吸取教訓，然後把它拋諸腦後，但我真的認為現在為時過早。」

去年美國農產品銷售暴跌

還有人質疑這份協議帶來的好處是否能夠彌補為此付出的代價，這包括2019年美國經濟增長率只有將近2%，遠低於特朗普（Donald Trump）政府設定的3%的目標。

美國經濟也許沒有被打垮，但這一年也算不上輝煌。製造業的就業增長步履蹣跚，農產品銷售也暴跌。

「中國除了恢復農產品採購並在金融服務和知識產權方面說一些好話之外，幾乎不會做什麼，」 美國外交關係協會（Council On Foreign Relations）國際經濟部主任斯泰爾（Benn Steil）說，「特朗普兩年前就可能得到這個結果，而且不用經歷關税造成的損害。」

特朗普政府則反駁說，未來幾年這項協議將被證明是對華貿易關係中一個具有里程碑意義的突破。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，這項協議在美中貿易的「所有主要領域」都取得了「重大進步」，「沒有人想到我們能做成這樣的事情」。