ACCA調查：近8成受訪會員對今年香港經濟感悲觀

ACCA（特許公認會計師公會）發表調查報告發現，因受近期的社會局面不穩及中美貿易戰影響，近八成受訪會員對2020年經濟表現顯著悲觀。

調查顯示，預料經濟表現為差非常差的則有76％，但認為經濟表現好的僅有2％。反映受訪者對香港經濟前景看法並不樂觀。 同時，有四成受訪者認為今年本地生產總值（GDP）將出現負增長，較去年的5％大增8倍。

近半受訪者認為今年GDP增​​長率將在0至1.99％之間。ACCA相信這些比較負面的看法很可能是由中美貿易糾紛及香港社會政局不穩有關。但亦有13％受訪者對香港經濟前景有信心，預期GDP增長率將高於2％。

近半受訪者：香港經濟或受中美貿易糾紛拖累

調查指，受訪者認為首三項對本港經濟帶來負面影響的首要因素是「香港社會不穩」，所佔比例逾八成，其次是「中美貿易糾紛」，排最後的「樓價及租金高企」。 而近半受訪者就認為，中美貿易糾紛或會為香港及中國帶來經濟衰退。

ACCA指，雖然受訪者當中亦有超過四成受訪者對大灣區未來的展望相當正面。但仍有66% 認為對各行各業並沒有什麼影響。反映， 雖然受訪者均知道大灣區發展有利獲得更多機遇，但仍有大部份人對如何確實在大灣區尋找機遇感到不知所措。建議政府應加大力度進行推廣。但從事金融銀行及保險業的受訪者對大灣區帶來正面影響持仍感樂觀態度。

最後，調查發現，「醫療保健」，「科技及機械人流程自動化」及「金融，銀行及保險」最具增長潛力。 而「旅遊業」，「零售業及「酒店及餐飲業」則將於今年面對最嚴峻的挑戰。

調查在去年11月至12月期間訪問了該會220位會員，當中涵蓋來自不同行業，公司規模及年齡層的財務及會計專業人士。