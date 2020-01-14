【中美貿易戰】中國未來2年斥2000億美元購美國貨品及服務

中美預定1月15日將簽署第一階段貿易協議，中國副總理劉鶴已率團抵達華府華盛頓。有傳媒披露第一階段協議細節，包括中國承諾兩年內採購四大範疇、合共2,000億美元的美國商品和服務。

《南華早報》等引述消息人士稱，中方將承諾在兩年內完成的採購目標，包括750億美元製成品、500億美元能源、400億美元農產品，以及350至400億美元服務。

據稱，首階段協議將包括一項執行條款，如果中國不遵守其承諾，美國將能夠單方面重新徵收關税。據悉，首階段協議將由美國總統特朗普（Donald Trump）與劉鶴簽署，將有200名嘉賓獲邀出席簽署儀式。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）1月13日表示，正在準備中美首階段貿易協議的中文版本，並稱會在簽署前，公開協議文本內容。

中美預定在15日簽署首階段貿易協議，意味在公開文本內容後，雙方將隨即簽署。

日美財金官員已會面

另一方面，《路透》報道指萊特希澤在13日與日本經濟產業大臣梶山弘志會面，並預定在16日與歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）舉行雙邊會談。

報道引述智庫信息技術與創新基金會（The Information Technology & Innovation Foundation）指出，美日及歐盟應摒棄最近的雙邊，相互針對的措施。智庫警告，若各國不採取積極，協調一致的行動，北美、歐洲與亞洲的主要經濟體很可能會受到衝擊，失去與中國競爭的能力。