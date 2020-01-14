中國海關稱中美互利共贏　有利各國經貿發展

中國海關總署副署長鄒志武1月14日表示，中美第一階段協議即將簽署，相信對兩國的貿易、甚至對全世界貿易都會有積極的影響，是一個利好消息，也不會影響其他國家、其他市場對中國的出口。

鄒志武在中國國新辦舉行的新聞發佈會上稱，因為中國有龐大的市場，貿易也是多元化的。相信在中美兩國共同努力下，中美經濟貿易關係會在互利共贏的基礎上取得新進展，不僅僅對中美兩國，對世界各國的貿易、經濟發展都是有益的。

「如果簽署第一個協議以後，擴大了自美進口，會不會影響其他國家、其他市場對中國的出口？我相信不會的。」鄒志武稱。

從美進口已回升

他提到，2019年中美貿易從全年整體的數據來看，是有所下降的。2019年從11月、12月開始，自美進口已經有了恢復性增長，特別是12月進口了788.3億元（人民幣‧下同），增長9.1%，其中農產品進口141億元，增長2倍；汽車進口2.3萬輛，增加1.5倍。

2019年12月6日，中國國務院關税税則委員會根據相關企業的申請，開展了大豆、豬肉等自美採購商品加徵關税的排除工作，對排除範圍內的商品採取不加徵反制關税的措施等。2019年12月當月，進口美國大豆、豬肉等都有了大幅度提升。

鄒志武表示，中美貿易摩擦確實給中國外貿、也給以美國為主要市場的外貿企業帶來一定的壓力。儘管中國對美國的出口有所下降，但企業開拓多元化市場成效比較顯着，對非美市場的出口增長，此消彼漲，整體出口依然保持增長。