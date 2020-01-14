證監會撤銷瑞銀保薦人釘牌1年處分　曾捲入中國森林造假案遭重罰

證監會去年就中國森林等3宗保薦人缺失案件，向4間投行開出共7.86億元的天價罰單，其中瑞銀更被暫時吊銷保薦人牌照1年。會方今日公布，經過評估後，信納瑞銀已設有清晰規定及程序，決定撤銷相關處分。

已就管治程序進行10個月檢討

證監會發出公告指，瑞銀已按協定委聘獨立檢討機構，以檢討其保薦人業務的政策、程序及常規。該檢討機構已對相關的加強管治程序進行為期10個月的檢討，認為相關程序大致設計良好，及已考慮到多項主要監控措施。此外，檢討機構亦審視了瑞銀在最近期的兩宗上市申請中的保薦人工作（分別於2017年及2018年完成），並認為該行在兩宗申請中已執行上述監控措施，並在履行其保薦人職責時，已進行足夠及有效的盡職審查。

證監會續指，基於會方已評估該檢討機構對瑞銀的檢討結果，以及會方自行進行之評估，信納瑞銀已設有清晰的規定及程序，讓職員了解及恰當履行他們的職責，並具備足夠和有效的系統、監控措施、政策及程序。

瑞銀未有就證監會行動置評。

去年3月，證監會宣布就中國森林、天合化工（1619）等涉及的3宗保薦人缺失個案，向瑞銀﹑渣打證券﹑摩根士丹利亞洲及美林遠東開出巨額罰單，而3宗上市申請均與瑞銀香港有關，瑞銀因而遭到當局罰款3.75億元，以及暫時吊銷牌照。