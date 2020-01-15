2019全球半導體銷售額排行榜單出爐　三星失一哥地位

美國市場研究機構Gartner發佈了2019年全球半導體廠商銷售額排行榜，在2017至2018年連續排在榜首的韓國三星電子由於主力產品存儲芯片的行情惡化而退居第二。在面向服務器的CPU（中央處理器）需求復甦等背景下，該領域市場份額佔據壓倒性優勢的英特爾時隔三年再次重返榜首。

《日本經濟新聞》今日（15日）報道，據Gartner統計，2019年全球半導體銷售額按年下降11.9%，至4,183億美元。尤其是行情顯著惡化的存儲芯片，銷售額按年減少31.5%。

三星2019年半導體銷售額為522億美元，按年減少29.1%。英特爾銷售額為657億美元、小幅下降0.7%。

排名第三至第十的分別是：SK海力士（韓國）、美光科技（美國）、博通（美國）、高通（美國）、德州儀器（美國）、意法半導體（瑞士）、KIOXIA（日本）、恩智浦（荷蘭）。

數據中心CPU促英特爾稱王

失去榜首位置的三星握有全球4成的存儲器市場份額，存儲器佔到其半導體業務的8成以上。

推動英特爾重返榜首的是其市場份額超過9成的面向數據中心的CPU。2019年上半年正值客戶企業投資周期的青黃不接時期，業務被迫陷入停滯，但下半年用於AI（人工智能）運算的高性能產品需求出現大幅增長。