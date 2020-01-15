羅兵咸永道料港府本財年錄383億財赤　不排除續有赤字

會計師事務所羅兵咸永道預期港府將在今個財政年度錄383億元財赤，為15年來首次赤字；期內整體財政收入為5,727億元，支出為6,173億元。該行建議政府應加強短期措施來支援企業及市民，長遠需進一步優化稅務政策。

該行估計，本年度印花稅收入為615億元，較原先估算的760億元低近兩成；全年賣地收入為1,271億元，較原先預計的1,430億元低逾一成。港府推出數輪紓困措施，該行估算期內支出為6,173億元，與原先預計的6,078億元相若。

羅兵咸永道香港稅務合夥人崔慶昭（左）稱，若本港經濟情況未有好轉，不排除下個財年再錄赤字。（鄺月婷攝）

羅兵咸永道香港稅務合夥人崔慶昭認為，港府擁有1.1萬億元財政盈餘，有能力推出紓困措施，針對性幫助有需要的人及基層人士，以及投資未來。不過，不少公司錄虧損，將使利得稅收入下跌，惟因利得稅收入入賬滯後，或會在下個財年才完全反映，而賣地收入則暫時影響不大。他坦言如本港經濟情況未有好轉，不排除下個財年繼續有赤字，故政府仍需要奉行審慎理財原則，慢慢著手解決人口老化和稅基較窄等長遠問題。

港府需奉行審慎理財原則

對於全民派錢倡議，崔慶昭說在利得稅及薪俸稅收入減少下，若政府向每名市民派發1萬元，很容易就會錄得過千億赤字，目前需要預留更多資金投放在醫療和社會福利。「建議政府要做應該做的事，有赤字反而要做得更多。」他續稱，早前紓困措施有涵蓋青年人，政府要根據財政情況，來決定可以推出那些措施；在經濟下行時，派發消費券將有助刺激市民消費，此方案較派錢更好。