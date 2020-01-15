特朗普對華發動貿易戰　反噬美國經濟　代價較預料大

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴即將簽署「第一階段」貿易協議之際，有新數據顯示，特朗普發動貿易戰的代價比之前認為的更廣泛、更深遠、更持久。

《路透》報道，美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)和其他頂級經濟學家的研究表明，美國對中國工業零部件和材料加徵的關税，對美國製造業競爭力和就業造成的損害尤其嚴重。而這些關税基本不會因中美第一階段貿易協議完成而取消。

白宮計劃1月15日就這項被特朗普吹捧為有史以來「最了不起和最大規模」的貿易協議舉行簽字儀式。中國料承諾在未來兩年增加購買2,000億美元美國商品，其中包括800億美元製成品、320億美元農產品和500億美元能源商品。



中國還承諾開放金融服務市場、加強保護知識產權、禁止強制技術轉讓。不過，中國過去曾有承諾改革但並未履行的記錄，很多人認為採購目標不現實。



貿戰拖累全球經濟增長

這項協議將使多年來美國與中國的緊張關係告一段落。18個月前，特朗普宣布對3,700億美元中國商品加徵關税，中國予以反擊，對逾1,000億美元美國商品加徵報復性關税，雙方緊張關係升級為貿易戰。



貿易戰最直接的影響就是拖累了全球經濟產出。上周，世界銀行下調2020年和2021年全球經濟增長預期，因貿易和投資復甦慢於預期。



早先有關特朗普關税措施可能引發美國衰退的預測已證明不成立，部分是因美國經濟消費驅動的本質。特朗普政府2017年的一攬子減税方案及2019年美聯儲三次降息，也幫助刺激經濟活動。



美國對中國輸美商品加徵的關税目標瞄準工業品、零部件、半導體和機械。而針對手機、筆電和玩具等消費品的主要關税原定上月生效，但因第一階段貿易協議而無限期喊停。



貿易戰是美國製造業活動去年普遍放緩的一個關鍵肇因。據美聯儲彙編的數據，美國製造業產出在11個月中有7個月下降，第二季年率為下降3.3%，創2009年第二季以來最大降幅。



特朗普採取「美國優先」貿易政策復甦美國製造業。自他開始調整美國主要貿易伙伴展的關係，美國企業已付出460億美元關税。



紐約州雪城大學貿易經濟學家Mary Lovely表示，美中第一階段貿易協議簽訂後仍維持當前對中國輸美商品的關税，對未來美國經濟是一個大問題。



貿戰令就業崗位流失

另外，文章表示，特朗普對華貿易戰已令就業崗位流失。



美聯儲2019年12月23日公布的新報告中，分析了2018與2019年包含全球鋼鋁關税的所有新關税的影響，涉及哪些行業最容易受到衝擊、哪些獲益最多。該報告估計，這兩年關税導致製造業就業崗位流失的數量高於增加的數量。



再者，還表現在鐵路運輸與出口下滑。



製造業重要領先指標之一的鐵路貨運在2019年結束之際大幅放緩。根據美國鐵路協會，裝載車廂總數近期觸及紀錄低位，從12月30日與1月6日起的這幾周，較上年同期下滑超過30%。



按年變化幅度的三個月均值波動較小，下降了近10%，鐵路貨運放緩程度超過了上次金融危機以來的另一次放緩，也就是2015年至2016年頁巖油熱潮破滅期間。

伴隨製造業衰退而來的是美國商品出口放緩，已經較2018年水平下降1%，部分是受到對美國商品的報復性關税影響。