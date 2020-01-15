【中美貿易戰】美國財長姆努欽稱協議完全可執行

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（14日）表示，定於15日公布的協議文件將向懷疑者展示，第一階段中美貿易協議將完全可執行。

《路透》今日（15日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將和中國國務院副總理劉鶴在白宮簽署這份協議，標誌着持續了18個月的貿易爭端暫時休戰。這場針鋒相對的爭端阻礙了美國企業投資並拖累全球經濟成長。



「明天（15日）我們將公布這些文件，人們將能夠看到非常詳細的爭議解決過程，」姆努欽對《霍士商業頻道》表示。「這是一項可執行的協議，正如總統要求的那樣。」



他說，在達成可執行的第二階段協議之前，美國將維持對中國商品的關税。

中美贸易协议中美国维持大部分关税。（AP）

他稱，「不存在附帶協議。總統會降低關税的唯一可能方式，就是第二階段的協議，這個協議也必須完全可以執行。」



萊特希澤（Robert Lighthizer）1月13日承認翻譯工作尚未完成，但稱已經接近完成，將會在15日簽署之前公布。



從姆努欽的言論中並不能立即得知他的意思是否是公布該協議的實際文本，因為他提及的是「文件」，並沒有使用「文本」一詞。



姆努欽說，他認為這項貿易協議「對於美國企業和美國農民是一大勝利」。