特朗普措辭嚴厲炮轟蘋果

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（14日）炮轟蘋果，指責蘋果在貿易問題獲得政府幫助的同時，卻連嫌犯使用的iPhone手機都拒絕解鎖。

《路透》今日（15日）報道，美國目前正在調查2019年12月一沙特空軍軍官在佛羅里達州彭薩科拉的美國海軍基地開槍射殺三名美國人一案。美國司法部長巴爾(William Barr)13日將此案稱為「恐怖主義行為」。



這是蘋果和Facebook等科技公司與美國政府之間關於隱私問題爆發的最新爭議。



蘋果等科技公司認為，強大的加密技術可以保護用戶隱私和安全。而執法官員則以彭薩科拉案件和2015年加州聖貝納迪諾大規模槍擊案為例，稱嫌犯使用這種技術來逃避法律制裁，呼籲科技公司提供破解辦法。



特朗普14日發表措辭嚴厲的推文（Twitter）抨擊蘋果。



「我們一直在貿易和很多其他問題方面幫助蘋果，但他們卻拒絕解鎖殺手、毒販和其他暴力犯罪分子使用的手機，」特朗普在推特上說，「他們必須挺身而出，幫助我們偉大的國家，現在就要！」

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

蘋果曾表示，無法訪問使用密碼加密並存儲在iPhone手機上的數據，如果要獲得這種數據，就必須要創建一個特殊的工具，也就是科技業所說的「後門」。不過，蘋果能夠並且曾經向執法官員提供iCloud備份數據。