花旗私銀：料今年經濟增長為0.7%　貿易戰影響減弱

受外圍及本地因素影響，本港經濟去年陷入衰退。花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華認為，由於零售市道轉好、股市暢旺及低息環境有助刺激經濟，預期今年本港經濟增長為0.7%，2021年則回升至1.8%。

她表示，去年第四季及今年首季經濟仍會錄得負增長，今年旅遊業收益將大幅下跌，失業率亦會有輕微上升。不過，她稱本地消費有見底跡象，政府去年推出的紓緩措施佔香港生產總值的1.2%，相信有助今年經濟回穩。

貿易戰影響力持續減弱

中美即將達成首階段貿易協議，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程認為，第二階段談判或更困難，惟貿易戰已持續近3年，企業早已對關稅做好應對措施，例如東盟佔美國出口比例上升，預期未來貿易戰的影響力將不斷減弱。

人民幣匯價方面，張敏華認為，由於美國已將中國從貨幣操縱國名單中剔除，認為兩國或已對人民幣匯價議題已達成共識。過去人民幣走勢與貿易戰走勢掛勾，若兩國下調關稅，料人民幣兌美元可升至6.7，若關稅不變，則維持在7算水平。

彭程預測，今年全球經濟增長將回升至3%，主要由於貨幣寬鬆政策、工業活動及國際貿易反彈，帶動全球股市回報率達6至8%，而港股估值較全球主要股市偏低，看好雲端、網絡安全及金融科技等版塊。