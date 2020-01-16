2020年或成美國銀行業超級合併年

有分析指，面對低利率和金融巨頭對消費者存款和貸款發起的激烈競爭，地區性銀行2020年可能會爭先恐後地尋求合併，以跟上規模更大競爭對手的步伐。

據中國騰訊網報道，Odeon Capital首席金融策略師、資深銀行業分析師迪克·博夫（Dick Bove）表示，2020年可能是自1998年以來銀行業合併規模最大的一年。

有分析認為，美國銀行業迎併購機遇期。（VCG）

單單在1998年一年內，富國銀行（Wells Fargo）收購西北銀行（Norwest）、眾國銀行（NationsBank）與位於加利福尼亞的美國銀行合併組成了現在的美國銀行（Bank Of America）、花旗銀行（Citibank）和旅行者保險公司（Travelers）合併成立了花旗集團（Citigroup）。其中，花旗銀行的交易是上世紀30年代大蕭條時期的《格拉斯－斯蒂格爾法》（Glass-Steagall Act）廢除的直接原因，該法案禁止銀行擁有保險公司和經紀商。如果國會沒有廢除該法案的話，花旗當年的合併將是非法的。

隨後，花旗集團於2002年將旅行者保險公司剝離出來，成為一家獨立的公司，後者現在是道瓊斯指數的30只成分股之一。

應該說，如今的銀行業再次面臨增長的壓力。博夫在給CNN Business的一封電子郵件中說：「全國最大的一些銀行已經制定了一個目標，即通過從最大的地區性銀行手中獲得業務來增加自己的市場份額。這場競爭戰可能會迫使地區性銀行合併，以獲得抵禦這一攻勢所需的現金流和規模。」

從這個角度看，這似乎恰恰是2019年太陽信託銀行（SunTrust）和美國地方性金融控股公司BB&T合併背後的主要推動力。這筆交易是自2008年金融危機以來，美國銀行業最大規模的併購項目。兩者合併後創建了一家新銀行Truist，這是美國第六大銀行。

博夫認為，低利率是許多銀行所遭遇的逆風，這些銀行此前曾享受到一系列股票回購帶來的大部分收益。這一點，再加上最近一輪的企業減税措施，幫助銀行提高了收益。博夫說：「（如今）銀行業正在耗盡過去10年來推動強勁盈利表現的優勢。」

CFRA首席投資策略師薩姆·斯托瓦爾（Sam Stovall）表示，1月早些時候伊朗將軍卡西姆·蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）在美國無人機襲擊中喪生後出現的短暫市場拋售就是最好的證明。

他在最近的一份報告中補充說，儘管投資者預計美國企業第四季度收益將略有下降，但實際業績通常會超出分析師的預期。美國企業第四季度收益甚至可能會增加，這一消息會讓市場保持持續增長態勢。