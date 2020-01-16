摩根大通警告：美伊衝突或升級　並很快達到沸點

美股飆升至歷史新高，美股與伊朗的衝突似乎已經過去。但摩根大通警告稱，中東的緊張局勢仍在繼續，並可能很快達到沸點。

摩根大通宏觀量化和衍生品策略全球負責人Marko Kolanovic在報告中表示，他們對未來的展望已發生重大變化，即中東出現了新的地緣政治尾部風險。這種風險被市場低估了，需要進行對衝。

在美國於1月2日發動空襲殺害了伊朗最高指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，美國與伊朗之間的緊張局勢升級，隨後伊朗於1月7日採取報復行動，向駐守美軍的伊拉克多個基地發射導彈。

2020年1月7日，伊朗送葬者聚集在一輛載着被殺的高級將領Qasem Soleimani的棺材的車輛周圍。（AFP）

市場聞訊一度下挫，原油價格走高，因華爾街正考慮伊朗是否將目標對準石油豐富的地區。但是美股此後迅速反彈，隨後飆升至歷史新高，而原油則在截至1月10日的當周跌幅超過6%，為自7月以來最糟糕的一週，因原油供應中斷的威脅逐漸減弱。

儘管伊朗緊張局勢似乎已經有所緩和，但Kolanovic認為根本問題並未解決，這意味着風險並未消除，反而推動美國和伊朗的「進一步衝突」。鑑於美國正在進行大選，Kolanovic表示，由於動盪和石油價格上漲可能會助推外交政策的決定，伊朗的持續報復可能會產生特別嚴重的影響。

他說：「如果衝突在選舉年內升級，導致市場動盪，而美國的盟國減少，則特朗普更有可能接受類似聯合全面行動計劃（JCPOA）的和解，」他補充說，「在美國大選之際，衝突升級的風險很高，而目前市場並未對任何重大風險進行定價」。