【遊日注意】日圓再轉弱　兌港元跌穿7.07　分析師﹕或低見6.75

下周為農曆新年假期，準備遊日的旅客要留意了，日圓又再轉弱。每百日圓兌港元下試7算關，今日已跌穿7.07，低見7.0665，最新報7.0698。被視為避險貨幣的日圓，在去年12月25日曾抽升，每百日圓兌港元曾升穿7.3。短短一個月時間，每百日圓兌港元由7.3回落至7.07，即每兌1000港元，便多了近450日圓，夠食多一個日本吉野家牛肉飯了。

日圓兌美元方面，今年初時，兌美元升穿108，直撲107.5水平。不過隨著中美雙方已達成首階段貿易協議，市場人士避險情緒回落，在周二（14日）時兌美元曾跌穿110關口，高見109.99，為8個月以來首次，最新報109.93。

市場人士亦看淡日圓前景，瑞穗證券首席外匯策略師鈴木健吾指出，目前日圓兌美元的波動區間，由105至110，上移到110至115水平。若按鈴木健吾的預測，即每百日圓兌港元將處於7.0645至6.7573之間上落。

避險情緒紓緩人民幣獲追捧

隨著市場人士避險情緒紓緩，人民幣等新興市場貨幣成為投資者吸納對象，曾升穿6.9水平。

法國興業銀行策略師Kit Jockes則建議投資者沽空美元兌加元﹑挪威克朗及瑞典克朗。

Jefferies分析師Brad Bechtel則指出，美中貿易情況改善，促使投資者更願意將資金投放在風險資產，又表示看好人民幣﹑印尼盾﹑菲律賓披索及澳元。