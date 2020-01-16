盧布急跌400點　俄羅斯發生了什麼

俄羅斯總理梅德韋傑夫宣布俄政府全體辭職， 在消息出爐後，美元兑俄羅斯盧布短線暴拉近400點，隨後短線回落近250點。

綜合媒體報道，俄羅斯總統普京在講話中暗示，需要通過公投修改俄羅斯憲法。俄羅斯總理梅德韋傑夫說，有鑑於此，辭職是「正確的」事情。

市場對此快速反應，先是美元兑盧布快速的拉昇400點，這意味着俄羅斯本幣因為這個消息貶值了400點。俄羅斯股市也因此出現快速跳水，跌幅一度接近1%，但隨後又被快速拉起。顯示，市場對此事的擔心僅僅是在非常短的時間內。

2020年1月15日，普京站在莫斯科舉行的內閣會議前。（AP）

但是歐洲股市並未像俄羅斯市場一樣強勁。在此事發生之後，歐洲主要股市都出現了跳水，隨後也未見明顯反彈。

此前俄羅斯總統普京在國情諮文中稱，他傾向於修訂憲法，以賦予杜馬（俄羅斯下議院）任命俄羅斯總理及其他關鍵職位的權力。

事實上，普京現在已經是第四次連任俄總統，，任期已經達到20年。再過幾年，俄羅斯就會進行下一任的總統選舉，俄羅斯的民眾都很關心這個問題。他們都擔心在普京卸任後，新任總統有沒有能力制衡美國。那麼，下一任總統會是誰呢？除了梅德韋傑夫，可能就只有普京本人了。此前有消息稱，梅德韋傑夫曾對此做出過回答。他表示，以現在的情況來看，所有參與總統競選人的支持率都沒有普京一人高，並且他希望普京能夠繼續留任總統。