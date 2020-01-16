《人民日報》：中美協議中有關匯率問題　絕非「廣場協議」翻版

歷時一年多的中美經貿摩擦終於暫告一段落。2020年1月15日，中美雙方在華盛頓正式簽署第一階段經貿協議。《人民日報》發文稱，中美貿易協議中的匯率問題絕非「廣場協議」的翻版。

《人民日報》文章指出，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關税的相關承諾，實現加徵關税由升到降的轉變。

文章稱，雙方就匯率問題達成平等互利的共識，協議相關內容絕非《廣場協議》的翻版。

中美經貿摩擦中，匯率問題一度是爭議焦點之一。此次簽署的協議中，雙方就匯率問題達成平等互利的共識，並明確了匯率問題上兩國都要平等對待，權利和義務要平等，雙方都要尊重對方貨幣政策自主權等重要原則。

美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國務院副總劉鶴當天在白宮共同出席了簽署第一階段貿易協議的儀式。（Reuters）

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東豔表示，中美作為世界上兩個最大的經濟體和SDR籃子貨幣國家，就匯率問題達成平等互利的共識，既有利於兩國增進互信、協商解決分歧，也有利於全球外匯市場的有序運行，為國際貨幣體系的穩定做出積極貢獻。

歷史上，美國曾通過《廣場協議》迫使日圓大幅升值，以此來削弱日本產品的出口競爭力。一些人擔心，協議相關內容是不是《廣場協議》的翻版？會不會對人民幣匯率穩定和出口產生負面影響？

「協議相關內容絕非《廣場協議》的翻版。」東豔表示，此次協議中有關匯率的內容，體現出平等互利和尊重對方貨幣政策自主權的原則，包括不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的，這從根本上保障了中國匯率政策自主權，不會帶來像《廣場協議》那樣的不利後果。

此次協議中雙方均認可，匯率問題與匯率評估本質上是一個多邊問題，任何一方不能單獨做判斷。這將有助於妥善解決美方一些人亂貼「匯率操縱國」標籤等問題，減少中美在匯率問題上的爭議和分歧，保持外匯市場和金融市場的穩定運行。