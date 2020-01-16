《路透》：中國房地產最嚴調控已成過去　樓價難大跌

最新房價數據顯示，中國2019年12月房價保持了平穩增長，按年漲幅延續收窄之勢，分析表示，中國房地產最嚴調控已成過去。

《路透》根據中國國家統計局北京時間1月16日公布數據測算，2019年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升6.6%，連漲51個月，但低於2019年12月升幅7.1%且漲幅為2018年7月以來最小；按月漲幅0.3%與2019年12月一致，已連漲56個月。

「房地產調控最嚴格的時期已經過去了，未來大部分城市都有可能在人才購房、首套房信貸支持、公積金政策等方面釋放有利於穩定房地產市場的政策。」中原地產分析師張大偉表示，整體市場平穩是趨勢，2020年房地產市場依然將在高位平穩運行。

中國國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀數據指出，一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落，二手住宅漲幅略有擴大；二﹑三線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅微擴，按年漲幅回落，二手住宅漲幅均相同或回落。

中共中央經濟工作會議重申「房住不炒」的定位，更強調「穩」，表示要全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。分析人士指出，大漲不是穩、大跌也不是穩，2020年樓市調控政策會相對温和。