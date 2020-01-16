國泰去年12月客運及貨運量均下跌　訪港旅客跌46%

國泰航空（0293）去年12月客﹑貨運量均下跌。去年12月國泰及港龍合共載客量為299.48萬人次，按年跌3.6%，客運量上升1.2個百分點至85%，以可用座位千米數計算，運力下跌1.3%。

公司指出，去年全年載客量為3,523.3萬人次，按年跌0.7%。

國泰又指出，去年12月運載的貨物及郵件合共17.75萬公噸，按年跌2.9%，運載率下跌1.3個百分點至66.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算，運力下跌3.8%，貨物及郵件收入噸千米數跌5.7%。

去年全年整體貨物及郵件載貨量按年跌6.1%，運力亦下跌0.3%，貨物及郵件收入噸千米數下跌6.7%。

去年12月入境旅客跌46%

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，12月入境旅遊需求仍低迷，按年跌46%，跌幅與去年11月一致，又指出內地﹑台灣及日本等區域航線訪港客需求尤其疲弱。不過長途航線表現較理想，錄得較佳乘客運載率。

至於出境旅遊，客運量按年下跌4%，較過去數月的按年跌幅略有改善，仍遠遜假期旺季的預期水平。

由於出入境客運均表現疲弱，國泰續倚重收益率較低的過境客運，經香港轉機的客運量按年升15%。去年12月整體乘客運載率按年上升1.2個百分點至85%，部份出於同期運力下跌1.3個百分點。

國泰指出，對公司及香港而言，2019年是非常困難的一年，全年運載率按年跌1.8個百分點。市場競爭異常激烈，特別是旅遊淡季時期為甚，加上公司對過境客運愈加倚重，收益率續嚴重受壓。

展望未來，農曆新年訂位情況因過境客量增加而頗為理想，可是農曆新年後訂後狀況顯著落，尤以訪港客運為甚。

國泰指出，已預期去年下半年財務表現較去年上半年失色，又預期今年營運環境依然挑戰重重。在營運上會保持靈活，確保客運及貨運運力與需求脗合。