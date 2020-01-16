大新料今年本港經濟倒退1.7%　首季恒指或見31000點

大新銀行發表展望報告，該行經濟分析師溫嘉煒預期，今年本港經濟將面對挑戰，未來數月零售業低迷、消費信心低迷及訪港旅客大減將繼續影響經濟環境，預料全年經濟倒退1.7%，失業率微升至3.5%。不過，他料下半年經濟可回復正增長，2021年則回升至2.2%。

近期港股上漲，溫嘉煒認為，去年本港面對社會事件，資產市場表現仍穩定，而近日環球資產市場氣氛改善，港股相對美股有約42%折讓，或會吸引資金流入市場。預料恒生指數有望全年上落區間將介乎26000至31000點，首季有望觸及31000點。

料今年樓價回落5至10%

樓價方面，溫氏認為由於社會事件拖累樓市氣氛，以及失業率溫和上升，料今年上半年樓市或回落5至10%。不過，由於樓市供不應求情況依然，中長線會支持樓市價格向上。

政府推出多輪紓困措施，溫嘉煒表示，去年至今的相關措施涉約350億元，佔GDP（本地生產總值）最多僅1%，加上落實措施需時，短期對刺激經濟幫助不大。他亦留意到近期本港確實有資金外流的現象，惟規模較小，對本港經濟影響不大。

至於內地，溫預期今年經濟增長將放緩至5.9%，人行在1月宣佈降準 0.5個百分點後，短期內下調基準利率機會較低，預期中央會繼續推行積極的財政措施。