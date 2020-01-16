【中美貿易戰】協議中誰是贏家和輸家？　BBC咁拆解

經過很長一段時間的緊張局勢，中國和美國簽署了一項旨在緩解貿易摩擦的協議。英媒對此揭秘了這次協議中的贏家和輸家都有誰。

《BBC中文網》報道，文章認為，贏家是美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平。

一些批評人士表示，該協議沒有實質內容，但為美國總統特朗普(Donald Trump)提供了擺脱貿易戰的機會，並讓他在2020年總統大選之前取得了成就。

簽署協議後，中國看上去最終落實了談判初期主動提出的一些條款，包括放寬對美國金融和汽車公司的市場準入。從很多案例看，其他國家的公司已經從這些變化中受益。

2020年1月15日星期三，美國總統特朗普在白宮東廳與中國副總理劉鶴簽署了一項貿易協定。（Reuters）

美國企業及農民為輸家

雖然習近平可以聲稱，他並非簡單屈服於美國的要求，但這並不等於中國人在慶祝協議的簽署。聯儲局(Federal Reserve)估計，中國輸美商品被加徵的關税僅相當於該國GDP的0.25%，而同時美國對中國商品的需求下降了約1/3。

輸家則是美國公司、消費者和美國農民。

新協議簽署前，美國將價值1,200億美元中國商品的關税削減了一半，但大部分加徵關税的措施仍將繼續執行。加徵關税將影響價值3,600億美元的中國商品和價值逾1,000億美元的美國出口商品。這對美國公眾來說是個壞消息。

美國農民一直是中國關税打擊的目標。農民的破產量激增，促使美國政府提供了280億美元的聯邦紓困資金。

轉移供應鏈避開關稅

在製造業方面，聯儲局發現，進口成本上升和中國的報復行動導致了就業損失。

長遠來看，美國公司可能會將供應鏈從中國轉移，從而避免關税。但這一前景的實現過程代價高昂。