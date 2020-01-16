永明金融稱示威浪潮未影響業務　料去年收入創紀錄

自去年6月起延續超過半年的示威浪潮，將本港零售及酒店業拖入泥淖，就連保險業亦因內地旅客急降而受挫，惟各行各業仍有不少企業逆市跑出。

香港永明金融行政總裁趙法衡表示，本港社會狀況並未影響公司業務，並透露去年第三季新造保費收入錄得1.4倍按年增幅。

內地客銳減未影響業務

趙法衡出席記者會時指，公司在業務策略上向來不偏重內地客，相關業務佔比一直低於20%，故此受內地旅客銳減的影響相當輕微。

他又指，去年為公司一個「創紀錄」的年份，各方面業務數據均突破新高，去年第三季整體新造保費收入按年激增1.4倍，其中代理渠道增長68%，經紀渠道升幅更達4倍，預計第四季的表現更勝一籌。他透露，有意於年內將代理團隊由現時約2,500人增至3,000人，長遠會增聘至最多5,000人。

稱自願醫保市場反應良好

本地業務增長強勁，趙法衡歸功於年內產品及宣傳策略奏效。他指出，公司去年推出5隻自願醫保及合資格延期年金產品，佔第四季銷售約3分2，客戶中有40%屬新客。他續稱，本港醫療保障缺口仍然龐大，而私家醫院的病床仍未充分利用，期望自願醫保成為「另一個強積金」，成為人人都持有的產品。

問及強積金業務策略，趙法衡指現時永明以資產管理規模計排名第四，期望今年可問鼎三甲，對收購規模較小的強積金公司持開放態度。