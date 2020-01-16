台積電披露上季芯片出貨量數據　7納米產品佔35%

為蘋果、華為等公司製造芯片的代工商台積電發佈了2019年第四季度的財報，也披露了各類工藝芯片的出貨量佔比。

從台積電在財報中披露的數據來看，出貨量最大的是採用7nm工藝的芯片，在四季度中所佔的比例為35%，超過了三分之一。

其他工藝的芯片中，16nm的出貨量佔20%，10nm為1%，算上7nm的35%，台積電16nm及更先進工藝芯片在2019年四季度的出貨量就佔到了56%。

7納米產品出貨比例提高

台積電2019年10月17日發佈的三季度財報顯示，該季7nm芯片出貨量所佔的比重為27%，10nm為2%，16nm則為22%。同三季度相比，7nm芯片在四季度出貨量中的比重是提升了8個百分點，16nm和10nm的出貨量均有下滑。

不過，由於台積電四季度的營收較三季度增長8.3%，整體芯片的出貨量按月可能也有增加，16nm和10nm出貨量所佔的比重下滑，並不一定意味着出貨量有下滑。

台積電7nm工藝芯片2019年四季度的出貨量佔比達到35%，可能還是同蘋果和華為這兩大智能手機廠商有關，蘋果和華為2019年秋季推出了iPhone 11系列和Mate 30系列手機，所搭載的A13處理器和麒麟990處理器，採用的都是台積電7nm工藝，這兩個系列的智能手機在2019年四季度也大量出貨，對相應處理器的需求也有明顯增加。

7納米產品已量產

台積電的7nm工藝在2018年就已經量產，當年蘋果的A12處理器和華為的麒麟980處理器，也是由台積電採用7nm工藝製造。而在2018年的四季度，7nm芯片出貨量在台積電該季全部出貨量中的比重，也已經超過了20%，台積電披露的是23%，那一個季度10nm佔6%，16nm和20nm共佔21%，28nm及更先進工藝芯片所佔的比重為67%。

美國政府傳出有意加強對華為出口管制，引發市場疑慮，衝擊台積電股價表現疲弱，一度重挫新台幣10元。