美企過往10年爆出5大醜聞　Facebook外原來呢幾間公司都有份

在21世紀的10年代，跨國企業在伴隨經濟環境大幅發展的同時也出現了許多負面事件和企業醜聞，其中一些甚至足以令企業蒙受上百億美元的損失。

《騰訊證券》周四（16日）報道，在過去10年，企業醜聞似乎比以往任何時候都更主導着新聞圈。在收入差距日益擴大和「大衰退」（Great Recession）的餘波中，過去10年發生的許多重大企業醜聞也暴露出了更深層、更廣泛的問題，就是這10年間的產品召回、企業疏忽和欺詐案件很少是孤立事件。

在21世紀的10年代，技術和數據挖掘已經發展到這樣的程度：軟件可以讓汽車在排放測試中作弊、應用程序可以收集數據，構建出準確的公眾投票模型，有助於改變選舉結果。隨着技術的不斷進步，美國人還面臨着有關技術使用的新法律和倫理問題。

對此，美國媒體日前就整理了過去十年來的數起最大企業醜聞。

頻發墜機醜聞重挫波音公司形象。（Reuters）

強生嬰兒爽身粉面臨訴訟或損失百億美元

強生嬰兒爽身粉召回事件。2019年10月18日，在美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）發現強生嬰兒爽身粉中含有石棉後，強生宣布在美國召回一個批次共3.3萬瓶22盎司裝嬰兒爽身粉。事實上，過去數十年來，公眾和強生公司內部都擔心嬰兒爽身粉可能含有致癌礦物質。

在召回事件發生時，強生面臨着超過1.5萬宗來自消費者的訴訟，他們聲稱嬰兒爽身粉導致自己患上了癌症。雖然該公司目前正在處理這些指控，並宣布該產品是完全安全的，但分析人士估計，這些訴訟可能依舊會讓該公司損失高達100億美元。

WeWork的IPO災難。共享辦公企業WeWork於2019年8月向SEC提交了備受期待的S-1表格，準備成為一家上市公司。然而，招股文件中卻顯示出該公司存在一連串危險的信號，包括鉅額虧損、昂貴的租賃協議、複雜的公司結構、全男性董事會以及首席執行官亞當·諾伊曼（Adam Neumann）對公司的過度控制等。所有這些都被潛在投資者視為主要風險，並引發了對公司領導層的進一步審視。

WeWork估值大縮水

隨着WeWork首次公開募股的失敗，諾伊曼的個人生活方式和私人癖好也被放在放大鏡下，這也讓WeWork醜聞進一步加劇。據報道，如今這位名譽掃地的首席執行官曾用私人飛機非法運送大麻跨越國境，並在職業場合提倡過度飲酒。他在公司裏禁止吃肉，考慮競選世界主席，並表示希望成為世界上第一個萬億富翁。

在鋪天蓋地的負面報道中，WeWork的估值一路從470億美元大幅降至100億美元，首席執行官被解職，2,400名員工被解僱，這幾乎是其員工總數的五分之一。此次被無限期推遲的IPO最終給那些揮霍無度、快速增長的初創公司蒙上了一層陰影，甚至可能令未來的獨角獸IPO市場帶來了陰霾。

波音737客機發生空難

波音737 MAX連續空難。2018年10月29日，獅航一架從印尼起飛的航班墜入大海，機上189人全部遇難。幾個月後的2019年3月10日，一架埃塞俄比亞航空公司的航班起飛後不久墜毀，機上157人全部遇難。

在第二次墜機後不久，世界各地的航空監管機構紛紛停飛了涉事的波音737 MAX。波音公司停止了該機型的生產，併成為了幾宗聯邦調查和訴訟的對象。訴訟指出，波音預先知道該機型存在問題，這在一定程度上促成了調查，並助長了公眾的憤怒。截至2019年12月，波音已經支付了與停產、停飛相關的90多億美元客戶補償費用。

2019年第二季度，波音公布了29億美元的淨虧損，這是該公司歷史上最大的季度虧損，因為該公司向因禁飛而受損的客戶預留了49億美元相關費用。

Facebook洩用戶數據

Facebook劍橋分析數據醜聞。這十年來，Facebook經常成為頭條新聞，但大多都不是正面新聞。2018年3月17日，《衛報》和《紐約時報》同時披露，政治諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica）從Facebook收集的5,000多萬份資料被用於幫助2016年特朗普競選總統。該公司使用這些數據確定了美國選民的個性，用於更精準的投放定向數字廣告。後續調查顯示，劍橋分析的數據收穫工作早在2014年6月就開始通過一個性格測試應用程序收集，當時該應用的簡介是「心理學家用於做研究的App」。

在這些新聞報道發佈後的10天內，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）對Facebook的數據使用展開了調查，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）被要求在國會作證，Facebook股價下跌了16%。而且，這還僅是本世紀頭十年Facebook遭遇的幾起重大醜聞之一，也為該公司在公眾心目中播下了不信任的種子。

《消費者報告》（Consumer Reports）調查顯示，如今有44%的美國人認為Facebook助長了社會的分裂，推動了有關數據隱私的公開討論。

信貸報告機構洩用戶數據

Equifax數據泄露事件。美國信貸報告機構Equifax於2017年9月宣布，未經授權的第三方獲取了多達1.43億美國人的個人信息，約佔美國總人口的一半。根據Vice網站發表的一份報告，Equifax可能從安全研究員的警告中得知了這個漏洞，但卻沒有采取行動。被黑客訪問的文件中的信息涵蓋了姓名、出生日期、社會安全號碼以及家庭住址，其中在大約20.9萬個案例中，被泄露的信息還包括了信用卡號碼和到期日。

儘管這一事件引發了公眾的廣泛憤怒，但Equifax對此事的糟糕反應進一步激怒了他們。事件發生後，Equifax沒有對此次數據泄露做出詳細解釋。網絡安全專家指出，Equifax指示客戶前往一網站了解他們的信息是否被入侵本身就是一種安全風險。據一些律師透露，該網站還包含一些使用條款，這些條款可能意味着同意的客戶將放棄提起集體訴訟的權利。

最終，Equifax與包括美國聯邦貿易委員會（FTC）在內的監管機構達成了6.5億美元的和解協議。另外，Equifax還將為受到傷害的消費者設立3億美元的賠償基金。同時，還將向各州支付1.75億美元罰款，向CFPB支付5,000萬美元。