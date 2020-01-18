中國國企加快收購步伐　為應對美國政府抵制措施？

隨着第一階段的美中協議順利簽定，迎面而來第二階段美中將有兩大困難議題需協商，即知識產權的細節、以及中國補貼企業的政策；對中國而言，國營企業看似能夠躲避這部分後續的規定，而去年中國也開始針對科技與資訊監控的企業持續進行併購。

《日本經濟新聞》周五（17日）引述消息報道，指出儘管美國一再呼籲北京政府不應該干預中國國內企業發展，但中國仍預計，將準備把許多高科技公司收為國有。

2020年1月15日，特朗普（右）和中國國務院副總劉鶴當天在白宮共同出席了簽署第一階段貿易協議的儀式。（Reuters）

《中國證券報》日前報道，2019年有165間中國企業更換了所有權人，其中有六成是受中國國內經濟趨緩所影響，而更換的公司中，其中有總市值達360億美元的44家公司為中國國營企業或投行所併購。

值得注意的是，其中包含許多戰略性技術的企業，例如鋰電池、監視與資訊系統等，例如市值達23億美元的廈門Meiya Pico資訊公司，以及專門販售監視系統給政府機關的深圳Infinova等企業。

累斥727億美元救助企業

此外，自2018年末以來，中國政府釋出總約727億美元的資金，以救助陷入困境的私營企業，其中二成已於2019年6月底使用。值得一提的是，雖然政府表明多為企業資金即難救助，但最後併購的44家企業中，僅有11家在2018年有出現營運困難，而上述的Meiya Pico與Infinova兩公司在2018年都是取得營收增長。

市場人士表示，特朗普（Donald Trump）政府不斷藉由徵關税和禁運來抵制中國科技公司，擔心這些企業可能在新的戰略領域（包含資訊監控、AI、離電池等）挑戰美國的地位，也因此未來隨之而來科技戰中，驅使中國政府傾向這樣的策略來與美國作抗衡。