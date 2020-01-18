3895億美債被拋售　《Zerohedge》美國經濟正進入「午夜時分」

2019年11月份，外國央行淨賣出415億元(美元‧下同）美國國債，拋售規模為2018年12月以來最大，在此期間總共拋售近3,895億元的美債。

《BWC中文網》報道，據美國金融網站Zerohedge周三（15日）報道，超過三分之一的美國年輕人不相信美國是世界上最偉大的發達國家。

Zerohedge昨日（17日）報道，美國經濟或正進入「午夜時分」。根據一項名為 「美國收入和財富差距的擴大和停滯工資 」 的Awara財務研究報告顯示，至少三分之二的美國人口生活水平急劇下降，而另一半則回到了發展中經濟體的水平，甚至是沒有發展。與此同時，美國經濟的財富大多數都掌握在極少數人的手中。

在這一過程中，收入最高的1％的美國人所擁有的財富等於底部50％的總和。自1989年以來，前1％的美國人獲得了21萬億元的財富，而下50％的美國人損失了9,000億元，實際上將他們推向了負財富，這意味着他們的債務多於資產。 從淨分析來看，一半的美國人沒有任何實際財富。

根據美國財政部於周四（16日）最新公布的國際資本流動報告顯示（美債持倉數據報告按慣例會有兩個月的延遲），雖然美國本土私人投資者對美債的需求在增長，但全球主要央行卻在大幅度的淨拋售，已連續15個月減持美債。

其中，2019年11月，中國（內地）所持美債也大幅度下降，持倉減少124億元至1.0892萬億元，這也是在過去的9個月中第8次拋售，目前持倉降至自2017年4月以來的最低水平，2016年2月的峰值為1.25萬億元。

而從更長時間來看，自2018年6月至2019年11月間，中國共拋售了約1,043億元美債。而累計拋售逾千億美債的規模已接近韓國（1,172億元）及加拿大（1,172億元）分別持有美債的總量，並且遠超德國持有798億元美債的總量。

《CNBC》稍早前報道稱，一旦全球主要買家們繼續大手筆拋售美債，對美元和美國經濟的衝擊或將是「核」級別的。