2019中國經濟表現放榜　GDP規模與100萬億元人民幣只差一點點﹗

統計數據顯示，2019年中國GDP總量已與2018年世界排名第三、第四、第五、第六位的日本、德國、英國、法國四個主要發達國家的2018年國內生產總值之和大體相當。

《每日經濟新聞》周五（17日）報道，此次公布的數據顯示，剛剛過去的2019年，中國在GDP總量和人均GDP這兩個經濟關鍵指標上都取得了關鍵突破：據初步核算，2019年全年中國國內生產總值達990,865億元（人民幣‧下同）。這也是中國GDP總量首次逼近100萬億元人民幣的高位，經濟總量繼續穩居世界第二。而在人均GDP方面，中國人均GDP也首次突破了10,000美元。

而在2019年經濟增速方面，此次公布的數據顯示，按可比價格計算，2019年中國GDP比上年增長6.1%，分季度看，一季度按年增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6%。

社會消費品零售額首破40萬億元

此外，還有多個2019年重要發展指標創下了歷史記錄：剛剛發佈的數據顯示，2019年，社會消費品零售總額411,649億元，比上年名義增長8.0%。這也是中國年度社會消費品零售總額首次突破40萬億元大關。

中國國家統計局局長寧吉喆也評價稱，消費仍然是中國經濟增長的第一拉動力，從全年來看，其對經濟增長的貢獻率都是保持在60%左右的水平。

中國國家統計局對數據評價稱，總的來看，2019年國民經濟繼續保持了總體平穩、穩中有進發展態勢。同時也要看到，當前世界經濟貿易增長放緩，動盪源和風險點增多，國內結構性體制性周期性問題交織，經濟下行壓力依然較大。