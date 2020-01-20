調查：54%受訪者料需逾500萬作退休生活

香港投資基金公會調查顯示，54%受訪者希望61歲退休，預計需要逾500萬港元支持退休生活。他們平均在32歲開始準備退休生活，估計要14年來存起這筆錢，六成受訪者決定把香港作為退休定居地。受訪者估計其退休後的首三位收入來源分別是存款（35%）、股票（16%）、強積金（MPF）與公積金（ORSO）（14%）。

就目前參與的強積金/職業退休計劃，54%受訪者表示他們選擇的基金屬於中等風險；選擇高風險及低風險基金的受訪者有26%及21%。另外，55%受訪者表示其強積金/職業退休計劃收益率低於6%。

目前本港經濟陷入衰退，被問及會否有更多人選擇低風險基金，退休金委員會主席潘新江表示，強積金及公積金推出多年，不排除有市民積極轉換基金，惟這些計劃是作為退休打算，市民更應根據其距離退休的年期及風險承受力，來揀選適合自己的基金，投資時間愈長，累積的回報便會更大。目前環球利率偏低，高風險資產的回報不錯。

潘新江（圖中）指出，市民在轉換強積金時，需考慮風險承擔能力。（鄺月婷攝）

港府自去年推出年金計劃及強積金可扣稅自願性供款，該會建議此兩個計劃不應共用6萬港元扣稅額，應各自有6萬元扣稅額。潘新江說強積金可扣稅自願性供款、年金計劃及醫保均有不同角色，可讓退休人士挑選適合自己的計劃，並把資金分配在不同計劃，若單用扣稅額來衡量，將令情況較複雜。

部分公司為鼓勵員工作自願性供款，會有「配對安排」，即如果僱員額外供款500元，僱主也會相應為僱員多供款500元。行政總裁黃王慈明認為全面推行配對，或會對私人公司財政造成一定壓力，故在研究由政府或僱主推動的不同方案，研究為初步階段，仍要商討較多細節。

調查由該公司委託「尼爾森香港市場研究」於去年第四季進行，訪問了約1,000名在職人士。