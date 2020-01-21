日央行維持現行負0.1厘利率　日圓兌港元升至7.0685

日本央行公布議息結果，維持現行負0.1%基準利率不變，10年期國債孳息率維持在「零」水平。

日圓在央行公布議息會議結果後，略為轉強，每美元兌日圓最新報109.96，跌0.2%。

每百日圓兌港元最新報7.0685，升0.25%。

維持每年向市場買債80萬億日圓

日央行於議息會議後聲明內指出，透過買債維持每年向市場注入80萬億日圓。同時維持每年向市場分別購入6萬億日圓交易所買賣基金（ETF），以及斥9,000億日圓購入房地產信託基金（J REITS），惟會視乎市況以調整買入規模。

日央行亦維持每年分別向市場購入2.2萬億日圓商業票據，及3.2萬億日圓企業債券。

日央行指出會繼續透過推動質化及量化寬鬆（QQE），及國債孳息曲線調控，以推動當地通脹達到2%目標水平，又指出直至通脹水平企穩在2%以上前，會繼續擴大貨幣基礎。

密切關注通脹回升動能

日央行指出在短期及長期利率會維持在低水平，同時會密切關注推動通脹回升的動力會否消失。

日央行指出，會就經濟發展情況﹑物價及金融市場情況，以調整政策措施，希望確保推動回升的動力。

日央行又表示，若海外經濟體的發展，影響當地經濟及物價場走勢，會亳不猶豫地推出更寬鬆措施。