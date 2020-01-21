【溫多娜手記】鄭志剛力谷香港「新綠軍」　遇10歲環保小鬥士

全球氣候危機近日再度成為國際焦點，由17歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）成為《時代雜誌》2019年度風雲人物，到澳洲山林大火釀生態災難，都在告訴大家，「救救地球」人人有責。

呢股環保浪潮，於搵銀至上的商界，也引起迴響。好似新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛（ Adrian ），除了鍾情藝術，也關注環保。事關，佢成立的非牟利機構Culture For Tomorrow，剛剛主辦咗一個可持續發展論壇，與國際及本地專家一起探討氣候危機問題，希望多方面孕育香港「新綠軍」，從不同範疇減排減廢。

咪以為呢類論壇得個「講」字，鄭志剛明言，新世界將於2030年把集團總碳排放強度大減一半，並會跟隨聯合國可持續發展目標。佢仲特別與有「港版Greta」 之稱的10歲環保小鬥士劉衍一（Lance）同場交流，密斟點樣對抗全球氣候危機。

人仔細細的Lance，對環保極之有「heart」，早前就係就讀的英華小學發起「Fridays for Future Movement」運動，逢星期五早上係學校門口舉牌宣揚環保，向同學講解氣候危機，又呼籲同學少用塑膠用品。Adrian向溫多娜話，被呢位「新綠軍」嘅熱誠所打動，之後會安排Lance係尖沙咀K11 MUSEA嘅Nature Discovery Park舉辦環保講座，向更多人灌輸愛惜地球嘅觀念。