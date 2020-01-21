【收市總結】港股全日瀉810點　28000點失守

撰文：張偉倫
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港股今日跌足全日，並且失守28000點。受到穆迪下調香港政府信貸評級至AA3，以及武漢肺炎疫情惡化，兩大負面因素對投資者信心帶來打擊。大市低開346點後，跌幅持續擴大，全日跌幅逾800點。
恒生指數收市報27985點，跌810點；國企指數收市報10970點，跌361點，成交額為1,328.4億元。
隨著武漢肺炎疫情惡化，保險股今日面臨極大沽壓。中國人壽（2628）曾低見21元，收市報21.1元，跌5%，中國平安（2318）跌4.3%，收市報94.4元，新華保險（1336）跌5.6%，收市報32.7元，中國太平（0966）跌5.2%，收市報18.64元。
濠賭股仍未止跌
濠賭股仍未止跌，金沙中國（1928）跌3.2%，收市報41元，永利澳門（1128）跌4.8%，收市報18.62元，澳博控股（0880）跌4.3%，收市報9.41元。
航空股亦捱沽，南方航空（1055）跌6.5%，收市報4.74元，東方航空（0670）跌6.7%，收市報3.76元，中國國航（0753）跌5.9%，收市報6.81元，國泰航空（0293）跌4.1%，收市報10.38元。
重磅股騰訊控股（0700）遭主席馬化騰套現，收市報385.4元，跌2.7%，友邦保險（1299）跌3.4%，收市報81.85元，香港交易所（0388）跌3%，收市報271.8元。
不過亦有個別股份逆市上揚，平安好醫生（1833）升6.2%，收市報67元。