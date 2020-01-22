中國副總理韓正：中國將進一步降低關税水平

中共政治局常委、中國國務院副總理韓正在達沃斯世界經濟論壇2020年年會致辭時強調，中國開放的大門只會越開越大，即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水平開放的腳步也不會停滯，中國決不會步其後塵、走「逆全球化」的回頭路。中國將進一步釆取一系列重大改革開放舉措。

韓正表示，中國將進一步放寬外商投資准入，將繼續縮減外商投資准入負面清單，允許更多領域實行外商獨資經營。中國將進一步增加商品和服務進口，將進一步降低關税水平，消除各種非關税壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。

韓正在達沃斯演講時指出，中美協議有利於世界，不影響其他貿易伙伴利益。（新華社）

韓正稱，中國將進一步改善營商環境，實施好新的外商投資法和優化營商環境條例，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁。中國將進一步打造對外開放新高地，將繼續鼓勵自由貿易試驗區，賦予自由貿易試驗區更大的改革自主權，加快推進海南自由貿易港建設。中國還將進一步深化多雙邊合作，將繼續把共建「一帶一路」同各國發展戰略、區域和國際發展議程有效對接、協同增效，共同推動建設開放型世界經濟。

韓正表示，中國已經成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源，近年來對世界經濟增長的貢獻率持續保持在30%左右。中國積極落實聯合國2030可持續發展議程，引導應對氣候變化國際合作，促進全球發展更加包容、更可持續。中國全面履行加入世界貿易組織承諾，推進貿易投資自由化便利化，為開放型世界經濟發展提供了重要動力。

他指出，2001年至2018年，中國貨物貿易進口額年均增長13.6%，高於全球平均水平6.8個百分點，中國大市場為世界各國發展提供了巨大機遇。1978年至2018年，中國累計吸引非金融類外商直接投資2萬多億美元。目前世界500強企業中，約有490家在華佈局，優化了全球供應鏈、產業鏈、價值鏈，為世界經濟發展提供了有力支撐。