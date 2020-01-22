【中午收市】港股反彈　半日升逾200點　平安好醫生再破頂

港股經過連續兩日累計千點跌幅後，今日出現反彈。大市今早表現相當反覆，早段升近200點後，曾掉頭回落及失守28000點。惟內地公布武漢新型肺炎疫情最新情況後，港股不單止重拾升勢，更收復28200點。

恒生指數中午收市報28210點，升225點；國企指數中午收市報11120點，升150點，成交額為545.14億元。

手機設備股普遍上揚

《彭博》引述消息人士指出，平價版iPhone將於下月起進行組裝。受到有關消息刺激，手機設備股普遍上揚，舜宇光學（2382）升3.7%，中午收市報142.8元，瑞聲科技（2018）升2.6%，中午收市報63.9元，信利國際（0732）升1.7%，中午收市報1.22元，富智康集團（2038）升2%，收市報1.53元。

醫藥股今日仍強勢，平安好醫生（1833）今早創新高，高見72.2元，中午收市報71.6元，升6.9%，阿里健康（0241）亦見1年新高，中午收市報10.2元，升0.4%。石藥集團（1093）升1.6%，中午收市報19.3元，中國生物製藥（1177）升1.2%，中午收市報12.08元。

內房股亦回升，華潤置地（1109）升2%，中午收市報35.35元，中國海外（0688）升0.9%，中午收市報28.1元，中國恒大（3333）升1.6%，中午收市報19.28元。

重磅股騰訊控股（0700）重上390元，中午收市報390.6元，升1.3%，友邦保險（1299）升1.2%，中午收市報82.8元。