【武漢肺炎】疫情擴散　大行話內地呢幾個行業最受衝擊

自中國武漢發現新型冠狀病毒感染的肺炎病例以來，目前已經有病例或疑似病例在北京、廣東、浙江等地被發現，中國境外也發現了數例。市場人士對確診突然大增感到憂慮，更觸發港股在周一及周二連跌兩日，累跌逾千點。

那麼今次疫情對中國經濟及股市發展帶來多大衝擊？大行普遍派定心丸，認為今次疫情帶來的疫情，較沙士時期為低。

美銀發表報告，指出在新一輪危機中，中國更主動更新情況，基於當局快速反應且死亡率低等因素，預料疫情對股市影響較沙士為小。

美銀的基本預測為武漢情況屬溫和的病毒爆發，按過往經驗顯示對行業需求打擊有限，又指出在沙士疫情高峰期，整體股市仍上升，只是個別板塊表現參差。

該行認為若情況持續轉壞，對教育﹑旅遊﹑交通﹑餐飲零售及地產有負面影響，反而對電子商貿﹑食品﹑醫護及人壽保險有正面作用。該行又指出，今次事件對佔武漢機場運力約6%的南方航空（1055）影響較其他航空公司大。

野村憂未來數個月，疫情將惡化。（資料圖片）

野村料服務業受損

另一行野村於報告內指出，按以往沙士期間經驗，內地服務業受最大打擊，包括運輸﹑倉儲及郵政，以及酒店和餐飲服務。

該行又預期臨近農曆新年假期，不排除疫情在未來數個月惡化，目前疫情仍處於早期階段，死亡率或被低估。

由於目前並無有效疫苗，因此提醒投資者要留意對經濟及金融市場風險。

瑞銀﹕零售﹑公園及影院領域受影響

瑞銀認為，目前武漢新型肺炎疫情猶如2003年3至4月時，沙士爆發時期。鑒於目前為春運，投資者對疫情感到擔憂是合理；又預期短期內與旅游﹑航空及場館相關行業股份受壓。同時視乎病毒散播情況，酒店營運商將面臨顯著影響。不過醫療及「宅家」相關股份可受惠。

報告又指出，消費者更願意留在家中而不去人員密集的公共場所，預料零售﹑公園及影院等領域面臨下滑風險，餐飲消費渠道的酒精消費亦可能受影響。

瑞銀稱疫情不利零售及餐飲消費行業發展。（視覺中國）

該行又預期，隨著消費者在家做飯情況增加，包裝食品及食品零售可能受益，又預期在線視頻﹑客戶端游戲/手游及電商，或可從此種行動模式改變中受惠。

此外瑞銀預期若肺炎傳播導致消費/零售銷售轉弱，理論上會進一步實施寬鬆政策，但仍需要關注中國非金融部門貸款利率趨勢，所以對今年股市前景展望未變。

中金回顧沙士時期中國經濟表現

中金發表報告回顧了2003年「非典」前後中國經濟表現。2003年「非典」對經濟的影響主要集中在二季度，客運、旅遊、住宿餐飲、零售等行業短期內受到較大沖擊，投資和外貿所受影響不明顯；「非典」的出現並沒有中斷當時經濟的上升趨勢；宏觀政策對受「非典」影響較大的行業有所傾斜，並保持了擴張性的宏觀政策環境，當時較快的貨幣擴張速度直到三季度末經濟增長上升趨勢完全恢復後才得到調整。往前看，此次出現的新疫情的發展存在不確定性，仍需繼續密切觀察。

2003年「非典」期間，全球累計報告8,000多例嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）病例，絕大部分病例發生在中國內地和香港。

截至北京時間1月21日24時，中國新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，死亡病例9例。（Reuters）

中國經濟2003年二季度受「非典」影響最大，但「非典」並沒有改變當時經濟上行的趨勢。2003年四個季度GDP增速分別為11.1%、9.1%、10%和10%，2季度GDP增速比前後兩個季度平均增速低1.5個百分點。

文章指出，「非典」沒有改變當時中國經濟上行趨勢。2001年至2005年中國實際GDP分別增長8.3%、9.1%、10%、10.1%和11.4%，逐年加快。

中金﹕疫情仍存不確定性

文章稱，新型冠狀病毒感染肺炎疫情的出現可能加大中國國內經濟和政策的不確定性。經過2003年抗擊「非典」的經驗，中國政府對流行疾病防控和治理能力進一步提升。信息技術經過多年發展有利於病情防控和治理，但交通運輸能力大幅提升可能會增加流行疾病擴散的速度。

中金認為，如果新的疫情能夠在短期內得到控制，不會對宏觀經濟造成太大影響。但目前可能仍處在疫情的早期階段，如何發展存在較大的不確定性，需要繼續密切關注疫情的變化。