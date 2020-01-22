【武漢肺炎】美國研發新疫苗　專家﹕冠狀病毒傳染很嚴重

消息稱，美國國家衛生研究院（NIH）屬下的過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）正針對中國武漢市爆發的肺炎開始研發新疫苗。

《CNN》報道，武漢肺炎疫情是自2019年12月底開始傳出，這種病毒源自動物身上，已知可以人傳人。多數病患去過武漢華南海鮮市場，有些沒去過。新型病毒屬於冠狀病毒，與2003年在亞洲爆發、造成超過700人喪命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒屬於同一家族；自2012年以來奪走超過800人性命的中東呼吸症候群（MERS）病毒也是冠狀病毒。

2020年1月10日，中國湖北省武漢市金銀灘醫院，醫務人員抬着一個箱子行走。（Reuters）

美國休士頓貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗科學家霍特茲（Peter Hotez）對《CNN》說，分處德州、紐約及中國的一組科學家也正研發疫苗。

霍特茲表示：我們學到的教訓是冠狀病毒傳染很嚴重，是最新、最主要的全球健康威脅之一。他說，比起人類免疫缺乏病毒（HIV）或流行性感冒等其他病毒，研發冠狀病毒疫苗比較沒那麼多困難，每種病毒都會設下自己的關卡，但冠狀病毒會是相對較明確易懂的疫苗標靶。

霍特茲認為，科學家能針對不到一個月前才發現的病毒展開研發疫苗的工作，是很了不起的事。他歸功於迅速測定、公布病毒基因組序列的中國研究員。